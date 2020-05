Grote plastic smurrie na brand met duizenden kliko’s

Ⓒ ProNews

GORREDIJK - Op een bedrijventerrein in het Friese Gorredijk hebben in de nacht van zaterdag op zondag duizenden kliko’s in brand gestaan. Vanwege de hevige rook die daarbij vrijkwam werd een NL-alert verstuurd. De brandweer meldde rond 03.15 uur dat de brand onder controle is.