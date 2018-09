Omstreden VVD'er maakt kans op Kamerzetel

Het omstreden ex-VVD-Kamerlid Johan Houwers maakt opnieuw kans op een Kamerzetel. De Kiesraad heeft hem aangewezen als opvolger van Mark Verheijen, die onlangs opstapte omdat zijn integriteit in het geding was gekomen. Houwers stapte medio 2013 op als Kamerlid omdat hij in opspraak was geraakt door een onderzoek naar onjuist verstrekte inkomensgegevens bij het afsluiten van een hypotheek.