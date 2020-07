Moeder overleden meisje Marken: ’Tamar achtergelaten als een beest’

Boes heeft in de nacht waarin Tamar is aangereden urenlang gezocht. „Ze moest om 12 uur naar bed, maar dat wilde ze niet. Ik gaf niet toe en ze bleef boos en zei: ik ga naar buiten. Ik ben er achteraan gegaan, maar ik heb haar niet gevonden. Het was naar donker. Ik heb wel overwogen om naar de dijk te gaan, maar ik dacht dat ze te bang zou zijn om die kant op te lopen.”

„Mijn dochter is in de berm achtergelaten als een beest, het is te erg voor woorden”, zei Boes. „De dader zit nu met een wrok. Ik red Tamar toch niet meer en mijn leven is kapot. Maar ik wil gerechtigheid.”

Operationeel specialist bij de politie Ed Schildknegt richtte zich aan tafel ook tot de dader en legde uit dat vermoed wordt dat hij of zij in paniek is weggereden: „We willen dit oplossen, maar de belangrijkste puzzelstukjes missen we.”

De uitvaart van Tamar vindt eind deze week in besloten kring plaats.

Dat zegt Richard de Weijze, woordvoerder van de familie van het meisje tegen het NHD. Hij weet op dit moment niet of er de komende tijd nog andere activiteiten worden gepland om Tamar te herdenken.