Bang voor de wolf

G. Boels

Waarom zijn sommigen toch zo euforisch vanwege het feit dat de wolf weer in ons land verblijft? Is het wel zo'n benaderbaar en aardig beest zoals zij beweren? De provincie Drenthe zegt o.a.: Men moet rustig blijven, oogcontact vermijden, hem niet benaderen en rustig weglopen. Ik moet er niet aan denken dat er in Nederland plaats is voor enige roedels. Is mijn kind of een willekeurige volwassene dan veilig? Voor mij is er maar één conclusie, dat beest hoort hier niet.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpend eot u op www.wuz.nl