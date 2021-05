Protest tegen grote windmolens in Amsterdam

Binnenland

Na explosies Rotterdam nu ontploffing bij ’Ajax-café’

Bij café Vak West in de Amsterdamse wijk De Baarsjes is vrijdagavond laat een ontploffing geweest. Er vielen geen gewonden, meldt de politie. De uitbater van het café laat aan De Telegraaf weten dat ze zwaar teleurgesteld is over het incident. De afgelopen dagen zijn er meerdere ontploffingen gewees...