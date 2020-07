’Man rijdt in op mensenmassa bij zoo Berlijn’

Het incident gebeurde om 07.20 uur aan de Hardenbergplatz, vlak bij de dierentuin. Zeven mensen raakten gewond, waarvan een deel zwaargewond. Een van hen moest gereanimeerd worden.

De bestuurder werd uit voorzorg overmeesterd door de politie. Die was met speurhonden aanwezig. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse, net als een traumaheli.

De achtergrond van het incident is nog onduidelijk. De brandweer had het eerder op de ochtend over een verkeersongeluk.