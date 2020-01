Meer landen steunen missie in Straat van Hormuz

Het marienfregat Zr. Ms. De Ruyter bij een vertrek in 2016. Ⓒ ANP

DEN HAAG - België, Duitsland, Italië en Portugal steunen de Europese missie in de Straat van Hormuz om daar de vrije doorvaart te garanderen. Dat hebben ze in een verklaring laten weten. Nederland neemt aan de door Frankrijk geleide missie deel met een marineschip. Het was al bekend dat Denemarken en Griekenland de missie steunen.