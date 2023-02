Ontslagen Russische politiebaas pleegt zelfmoord, aldus staatsmedia

Makarov (72) was medeverantwoordelijk voor het neerslaan van anti-regeringsprotesten en het oppakken van activisten en journalisten. Volgens een Telegram-kanaal zou hij na zijn ontslag depressief zijn geworden en uiteindelijk zichzelf hebben gedood met een jachtgeweer.

Het is niet voor het eerst dat een hooggeplaatste Rus het manier het leven laat sinds de oorlog in Oekraïne is begonnen. Zeker tien oligarchen en andere Russische prominenten stierven vorig jaar onder verdachte omstandigheden. De officiële verklaringen voor de sterfgevallen verschillen van een ongeluk tot zelfmoord, ziekte of verstikking.

In oktober overleed Pavel Pchelnikov, een topman bij de Russische spoorwegen, in Moskou op 52-jarige leeftijd. Zijn lichaam werd op het balkon van zijn flat in de Russische hoofdstad aangetroffen. De doodsoorzaak van de 52-jarige man werd niet officieel bevestigd, al suggereerden berichten in de lokale media al snel dat het om zelfdoding zou gaan.

In april werd het lichaam van 55-jarige oligarch Sergey Protosenya opgehangen gevonden op de binnenplaats van zijn villa in het Spaanse Lloret de Mar. Ook Protosenya’s 53-jarige echtgenote Natalya en zijn 18-jarige dochter kwamen door geweld om het leven.

Vladimir Sungorkin, hoofdredacteur van de pro-Kremlinkrant Komsomolskaya Pravda, overleed op 68-jarige leeftijd nadat hij plotseling gestikt zou zijn. Afgelopen december stierf Dmitriy Zelenov (52), voormalig eigenaar van een van Ruslands grootste projectontwikkelaarsgroepen Don-Stroi. Hij overleed in Frankrijk overleden na een val van een trap. In september overleed wetenschapper en voormalige directeur van het Moskouse Luchtvaartinstituut, Anatoly Gerashchenko, naar verluidt ook door een val van de trap.

In september overleed ook Ravil Maganov, de 67-jarige topman van de Russische olieproducent Lukoil. Gestorven door ziekte, zo luidde het officieel. Volgens Russische media stierf hij echter na een val uit het raam van een ziekenhuis in Moskou.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.