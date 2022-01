Colombiaan in VS aangeklaagd voor moord op president Haïti

De 43-jarige Mario Palacios zou hebben behoord tot een groep van ongeveer twintig mannen die Moïse op 7 juli in zijn woning in Port-au-Prince heeft vermoord. Over de motieven van de aanvallers en wie hun opdrachtgever was, is nog niets bekend.

Palacios werd maandag gearresteerd in Panama tijdens een tussenlanding op een vlucht van Jamaica naar Colombia. Diezelfde avond werd hij uitgeleverd aan Miami, waar hij voor de rechter verscheen. Volgens de aanklagers was het complot tegen Moise „aanvankelijk gericht op het uitvoeren van een ontvoering van de president als onderdeel van een vermeende arrestatieoperatie.” Dat zou later zijn uitgemond in een „complot om hem te doden.”

Er heerst al langer veel onrust in Haïti als gevolg van onder meer armoede, natuurrampen en bendegeweld. Er is al twee jaar geen functionerend parlement. Bovendien is de crisis sinds de moord op president Moïse alleen maar groter geworden.

Maandag vertelde de Haïtiaanse premier Ariel Henry in een interview met het Franse persbureau AFP dat hij zaterdag een aanslag op zijn leven heeft overleefd. Daarbij zou volgens lokale media één persoon om het leven zijn gekomen en zouden twee mensen gewond zijn geraakt.