Groep zzp’ers erop vooruit, maar ’geen vetpot’

Een groep mensen zal door het minimumtarief vooruit geholpen worden. Volgens het kabinet had in 2017 van de zzp-huishoudens 8,6 procent een inkomen onder het bestaansminimum.

Maar wie straks iets meer kan vragen en 16 euro per uur zal verdienen, wordt er dus nog steeds bepaald niet rijk van. Zeker niet als je, zoals het kabinet doet, ervan uitgaat dat een zelfstandige zonder personeel gemiddeld een derde van de werkuren niet kan declareren bij een opdrachtgever. Bijvoorbeeld omdat die tijd in administratie is gestoken of in het zoeken naar nieuwe opdrachtgevers.

Van drie gewerkte uren kan een zzp’er er (volgens de standaard die het kabinet hanteert) dus in de praktijk maar twee declareren. Waarmee het uurloon met dit minimumtarief feitelijk onder de elf euro per gewerkt uur uitkomt (32 euro voor drie uur werk) en bij fulltime werk komt het brutoloon dan uit op circa 1700 euro per maand.

Indianenverhalen

En dan wil het kabinet ook nog dat ze van dat bedrag straks een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering gaan betalen. Koolmees denkt dat dat kan. „Daar hebben we natuurlijk rekening mee gehouden.” De hoogte van die premie moet nog vastgesteld worden, maar de D66-bewindsman wil duidelijk maken dat daar nu ’veel indianenverhalen’ de ronde over doen. Hij denkt zelf dat er een betaalbaar bedrag uit kan komen als het collectief geregeld wordt.

Het kabinet denkt dat deze plannen met zzp-tarieven de goedkeuring van Brussel kunnen krijgen. Koolmees heeft er overleg over gevoerd met de Europese Commissie. Eerdere plannen waarin gesteld werd dat zzp’ers die minder verdienen dan het minimumtarief maar in dienst genomen moeten worden en dat die automatisch niet gelden als ondernemer, kregen rood licht van Europa. Dat gedeelte van de plannen heeft het kabinet moeten laten varen. Maar in de praktijk zullen werknemers die minder per uur willen betalen dan die 16 euro er straks dus voor moeten kiezen om iemand in dienst te nemen.

Mensen die stukloon krijgen als zzp’er, bijvoorbeeld doordat ze betaald worden per bezorging, moeten met deze regels gaan kijken of ze echt aan die 16 euro per gewerkt uur komen. Als dat achteraf niet het geval blijkt, moeten ze bij opdrachtgevers om een verrekening kunnen vragen. Dat geldt echter alleen bij zakelijke opdrachtgevers en niet bij particulieren die een zzp’er inhuren, bijvoorbeeld om een klus aan het huis te doen.