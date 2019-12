Bestuurder fatale aanrijding Doesburg in beeld

Ⓒ MELVIN/PERSBUREAU HEITINK

DOESBURG - De politie denkt te weten wie vrijdag een fataal auto-ongeluk heeft veroorzaakt op de N317 in Doesburg. De auto die mogelijk bij de aanrijding betrokken was, is gevonden en in beslag genomen. Een 80-jarige vrouw uit Velp kwam bij het ongeluk om het leven.