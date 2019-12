Slachtoffer mogelijk opzettelijke aanrijding Doesburg overleden

Het ongeval gebeurde bij de afrit Doesburg. De vrouw zat met drie anderen (een vrouw van 51 en twee mannen van 49 en 81 uit Velp) in een auto. Die werd door een donkergekleurde stationwagen van achteren aangereden, volgens de politie mogelijk met opzet. De auto van de Velpers raakte van de weg en sloeg over de kop. Alle vier de inzittenden raakten gewond.

De 80-jarige vrouw was er direct al slecht aan toe. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar later.

De politie is nog steeds op zoek naar de bestuurder van de auto die na het ongeval is doorgereden. Ze vraagt getuigen zich te melden en wijst erop dat de auto van de doorrijder aan de voorkant flinke beschadigingen zal hebben.