DeGiro stapt uit EU

En mogelijk omarmt het de optiebeurs TOM, opgericht door de grote concurrent BinckBank.

Nog vier landen – Noorwegen, Finland, Ierland en Groot-Brittannië – krijgen DeGiro dit jaar als online broker in hun eigen taal aangeboden. Met een relatief klein marketingbudget van €10 miljoen breekt DeGiro – een jaar geleden voor particulieren in de markt gezet door kernleden van de destijds rebelse prijsconcurrent BinckBank – de markt van traditionele banken in Europa open.

Prijsvechter

In Denemarken ging DeGiro onlangs, net als in andere landen, tot 80% onder de gemiddelde prijs zitten. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) bevestigde dat DeGiro in Nederland tot de goedkoopste aanbieders behoort. Het claimt dit jaar voor €30 miljard aan orders te verwerken. „Eind dit jaar hebben we BinckBank in marktaandeel ingehaald”, aldus oprichter Gijs Nagel. Binck heeft rond 40% van de markt in handen.

De kracht werd erkend door beursbedrijf Euronext, dat nu met de broker samenwerkt. Bij gebrek aan spaarrente zoeken particulieren de optie- en aandelenmarkt. „We krijgen soms duizenden aanmeldingen per week”, zegt Nagel.

Google van de brokers

„Maar wat we doen is niet zo complex”, erkent hij meteen. „Het is commodity geworden, allemaal dezelfde aandelen en opties zo goedkoop mogelijk online aan- en verkopen. Zoals Google zijn zoekacties verwerkt. Dat doen we goedkoop, maar het is als dienst wel te kopiëren. Daarom willen we zo snel mogelijk in alle Europese landen zitten en er marktleider worden.”

Natuurlijk is DeGiro bang voor kapitaalkrachtige partijen die de broker opeens in zijn markten wegconcurreren, erkent hij. Over vijf jaar namelijk, zo voorziet Nagel, zijn dergelijke online brokerdiensten gratis. „Dan verdienen ze geld met advertenties.”

TOM als beurspartner

DeGiro is in Nederland, in de jacht op lage prijzen, nog wel verwikkeld in een conflict met BinckBank. DeGiro stelde dat Binck, anders dan de advertentieteksten beloven, via het door Binck mede opgezette optieplatform TOM niet de goedkoopste order voor klanten aanbiedt. Binck eiste rectificatie of zou anders een rechtszaak overwegen. Maar het is al weken stil.

Standaard handelt DeGiro nu via de beurs Euronext. „Dat levert de beste prijzen”, claimt Nagel. Als grote verrassing meldt Nagel nu TOM – als alternatieve beurs – toch te willen inschakelen. „Als klanten dat willen, dan gaan we dat aanbieden. Het is een misverstand om te denken dat we ruzie met TOM hebben. Als de klant via TOM wil handelen, dan leiden we onze klanten daar naartoe.”