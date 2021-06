Politie bekogeld met flessen bij feest met honderden jongeren in Den Bosch

Ongeveer 400 jongeren waren bij de Zuiderplas aan het barbecueën, drinken en dansen. De muziek stond hard aan.

De ravage is enorm. Ⓒ foto FPMB Bart Meesters

Volgens Omroep Brabant ging het beëindigen van het feest niet zonder slag of stoot en moest de politie charges uitvoeren. Daarbij bekogelden jongeren de agenten met flessen. De politie heeft ingegrepen met veel agenten, volgens regionale media ongeveer 50, om de groep jongeren te laten vertrekken. Er zijn geen boetes uitgedeeld.

De feestgangers lieten een enorme bende achter. In het gras bij de plas is nog allerlei rommel te zien. Door de coronamaatregelen is er een dikke streep gezet door tal van zomerfestivals en andere activiteiten. „Een bezoek aan het strand, park en water kan gewoon”, benadrukt een zegsvrouw van de gemeente, maar „maak geen rotzooi, ruim je eigen troep op, denk aan de andere mensen die ook in ’s-Hertogenbosch wonen.”