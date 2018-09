Hiswa: start watersportseizoen

De Hiswa kon niet in een betere week van start gaan dan in deze week. We hebben net een prachtig weekend achter de rug en dat smaakt naar meer. We krijgen weer zin in boottochtjes. Wordt het dit jaar een relaxte sloepentocht door onze mooie grachten of pakken we het sportiever aan en gaan we suppen, surfen of zeilen? Water genoeg in Nederland!