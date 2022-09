Noodsituatie voor volksgezondheid in Florida om orkaan Ian

Buitenland

’Catastrofale’ orkaan Fiona legt Puerto Rico plat

Orkaan Fiona is zondagmiddag (lokale tijd) aan land gekomen in Puerto Rico. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) had „catastrofale” overstromingen en modderstromen voorspeld. Uit de eerste ooggetuigenverslagen komt naar voren dat het water in verschillende rivieren in slechts uren tijd al...