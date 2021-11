Steeds vaker grovere taal van tegenstanders coronabeleid

Buitenland

Van Terneuzen naar de hel: Saakasjvili in ziekenhuis na hongerstaking

Oud-president Micheil Saakasjvili van Georgië is overgebracht naar een gevangenisziekenhuis. De 53-jarige politicus is sinds 1 oktober in hongerstaking in de gevangenis. Hij zit daar nadat hij naar zijn geboorteland was teruggekeerd uit een jarenlange ballingschap.