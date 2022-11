Eerste rondjes op natuurijs in Winterswijk: ’Speciaal de wekker gezet’

Binnenland

Komende week bijzonder warm weer verwacht, temperaturen boven de 20 graden

De komende week wordt het in Nederland bijzonder warm voor de tijd van het jaar, verwacht Weeronline. Met name in het zuiden van het land kan het op meerdere dagen warmer dan 20 graden worden. Dankzij een zuidelijke wind wordt er zeer zachte lucht richting Nederland geblazen. In combinatie met de so...