Schaatsers en fietsers halen 214.000 euro op

Met de eerste editie van het sportevenement de 'Hollandse 100', een initiatief van prins Bernhard van Oranje, is bijna 214.000 euro ingezameld voor onderzoek naar lymfeklierkanker. In totaal kwamen zondag meer dan 300 deelnemers in actie. Zij schaatsten 10 kilometer, gevolgd door een fietstocht van 90 kilometer.