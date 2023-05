Premium Het beste van De Telegraaf

’Netflix-zaak’ zes jaar lang verdwenen Kayla niet uniek Dit zijn de meest bizarre ontvoeringen ooit

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

De veelbesproken Kayla Unbehaun, met links Jaycee Lee Dugard en rechts Natascha Kampusch

De zaak van het Amerikaanse meisje Kayla dat op 9-jarige leeftijd werd ontvoerd door haar moeder, en zes jaar later werd teruggevonden nadat een winkelmedewerker haar had herkend in een Netflixserie, is niet uniek. De opsporing dankzij de serie is dat zeker wel, maar er duiken wereldwijd om de zoveel tijd mensen op die jaren in rook leken opgegaan.