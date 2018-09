Sonde in baan rond dwergplaneet

Tussen Mars en Jupiter draaien een heleboel grote en kleine rotsblokken. Ceres is de grootste daarvan. Hij stamt uit de tijd dat ons zonnestelsel ontstond. Het rotsblok is nooit uitgegroeid tot een echte planeet, zoals de aarde. Dawn moet de dwergplaneet onderzoeken, om een beter beeld te krijgen van het ontstaan van ons zonnestelsel. „Sinds zijn ontdekking in 1801 was Ceres eerst een planeet, toen een asteroïde en later een dwergplaneet. Na een reis van 4,9 miljard kilometer noemt Dawn het zijn thuis”, liet missieleider Marc Rayman in een verklaring weten.

De reis naar de dwergplaneet duurde 7,5 jaar. Dawn is in september 2007 gelanceerd. In juli 2011 kwam de sonde aan bij een ander groot rotsblok, de asteroïde Vesta. Die werd een jaar lang uit alle hoeken gemeten en gefotografeerd. Vervolgens vloog de verkenner door naar Ceres. Vesta en Ceres hebben een andere samenstelling.