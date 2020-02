Mariniers De Punt eisen excuus van advocaat Zegveld

Ze vinden het onverteerbaar dat de strafpleiter de mariniers die een einde maakten aan de gijzeling van de trein bij De Punt in 1977 bij herhaling heeft neergezet als moordenaars in staatsdienst. De 57 mannen – onder wie een flink aantal voormalig leden van de antiterreureenheid BBE – zijn bij het gerechtshof een zogeheten artikel 12-procedure begonnen. Het Amsterdamse hof hoorde hen gisteren.

Oud-marinier Jannes de Jong die deelnam aan de bevrijdingsactie van de gijzeling in de basisschool van Bovensmilde deed het woord. Hij liet het hof weten dat de voormalige militairen niet uit zijn op een straf voor Zegveld. Ze willen een uitspraak van de rechter waarmee die duidelijk beteugelt wat de raadsvrouw mag zeggen over de antiterreurbestrijders.

Geheime order

Bij herhaling gaf Zegveld aan, dat ze uitgaat van een geheime order om de gijzelnemers, die in 1977 bij De Punt een trein kaapten, allemaal te doden. Ze deed dit ook nadat de Haagse rechtbank in een tussenvonnis had vastgesteld dat daar geen overtuigend bewijs voor ter tafel is gekomen. Het Openbaar Ministerie wil haar daar niet voor vervolgen, omdat het in de ogen van het OM uitlatingen zijn gedaan in het belang van haar cliënten.

"Ik hoop dat het hof justitie dwingt te vervolgen"

,,Wat ons betreft is mevrouw Zegveld met haar uitlatingen voorbij de grens van het fatsoen gegaan. Die geldt in onze ogen ook voor een advocaat. Ze staat toch niet boven de wet”, vraagt oud-marinier De Jong zich hardop af. ,,Er werd me tijdens de hoorzitting gevraagd of ik er persoonlijk last van heb. Dat heb ik. Ook in mijn persoonlijke omgeving wordt gezegd: goed werk toen in die trein, maar die kapers die werden gedood; dat hebben jullie met opzet gedaan? Dat vind ik heel pijnlijk. Ik hoop dat het hof justitie dwingt te vervolgen. Excuses van mevrouw Zegveld zouden mooi zijn. Nog niet eens voor ons want als getrainde mariniers kunnen we wel een stootje hebben. Maar vooral naar de slachtoffers van de terreur uit de jaren zeventig en hun nabestaanden toe.”