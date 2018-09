Conductrice zwaar afgetuigd

Volgens de politie kan de vrouw zich niets meer herinneren van het moment van de mishandeling. Alleen dat ze tussen Schiphol en Hoofddorp haar laatste ronde deed in de trein en in de eerste klas een lastige reiziger tegenkwam die de trein niet uit wilde.

Omstanders zagen op het station van Hoofddorp rond dezelfde tijd iemand weglopen. In de buurt hebben agenten een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Of hij iets met de mishandeling te maken heeft, wordt uitgezocht.

"Geschokt"

FNV Bondgenoten, het CNV en de Vakbond voor Rijdend Personeel, VVMC, reageerden vrijdag geschrokken op de mishandeling in Hoofddorp. „We zijn al langere tijd met NS over dit onderwerp in gesprek. We zijn geschokt door dit ernstige agressiegeval. Vakbonden zijn van mening dat de mate van agressie vraagt om andere maatregelen dan tot dusver.”

NS in gesprek met ministers

Directie en ondernemingsraad van de Nederlandse Spoorwegen en de vakbonden willen op korte termijn in gesprek met de ministers Ivo Opstelten (Veiligheid & Justitie), Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur). Doel is wat hun betreft dat de overheid extra veiligheidsmaatregelen neemt.