FNV: voer spoorwegpolitie opnieuw in

„Er moeten meer menskracht en middelen ingezet worden. Het sluiten van de toegangspoorten brengt het aantal geweldgevallen aantoonbaar omlaag”, stelt Huub van Dungen van de vakbond. Hij wil „zo snel mogelijk” met de politiek en de NS om tafel om extra beveiligingsmaatregelen in te voeren.

„Dit is de zoveelste druppel die de emmer doet overlopen. We zijn geschokt door dit ernstige agressiegeval. Elke keer worden we weer verrast door dit soort geweldgevallen. Er moeten maatregelen komen om dit veelkoppige monster terug te dringen”, vertelt de vakbondsman.