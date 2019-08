Nederlandse toeristen in ziekenhuis door dengue

Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om een verdubbeling van het aantal gevallen van dengue, oftewel knokkelkoorts, ten opzichte van afgelopen jaar. ,,Dit jaar tellen we 56 opnames. Vorig jaar waren dat er 25 in dezelfde periode”, zegt Suzan de Wit.

Op dit moment is er een toename van de infectieziekte, die wordt veroorzaakt door een virus, te zien in grote delen van zuid-oost Azie. Onder andere in bekende vakantielanden als Cambodja, Vietnam, Sri Lanka, Thailand en op de Filipijnen.

Dengue verspreidt zich via muggen. Tijdens het regenseizoen - zoals nu in delen van Azië -verspreidt de ziekte zich sneller. De muggen planten voort doordat zij broeden in stilstaand water en vuilnishopen.

Bloedtekort

Een aantal getroffen landen heeft te maken met een bloedtekort. In Bangladesh heeft het Rode Kruis een 24-uurs hotline opengezet waar bloed aangevraagd kan worden voor denguepatiënten. Het Filipijnse Rode Kruis heeft extra bloed gestuurd naar gebieden die zwaar getroffen zijn. De 93 bloedbanken van het Filipijnse Rode Kruis werken hard om aan de vraag tegemoet te komen.

Op de Filipijnen is dengue uitgeroepen tot een epidemie, zo’n 168.000 mensen kregen de ziekte tot nu toe. Daarvan zijn ruim 600 mensen overleden door dengue. Ziekenhuizen kunnen de toestroom aan patiënten niet goed aan. Het Rode Kruis heeft mobiele klinieken ingezet om de extra patiënten te kunnen helpen.

Insmeren

Om dengue te voorkomen kunnen reizigers zich het beste goed insmeren met muggenwerende middelen, zoals DEET, en bedekkende kleding dragen. Het is ook verstandig om onder een muskietennet te slapen. De muggen die dengue overbrengen zijn veelal overdag actief, dus wie overdag slaapt, kan ook beter een muskietennet gebruiken.

Eurocross adviseert reizigers bij vermoeden van dengue een arts te bezoeken. Bloedonderzoek is namelijk nodig om de diagnose te kunnen stellen. Zieke reizigers kunnen contact opnemen met de alarmcentrale voor verder (medisch) advies en hulp.

