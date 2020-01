Politie vindt nepvuurwapens in slaapkamer 17-jarige jongen

In zijn kamer werden vijf nepvuurwapens gevonden die grote gelijkenis vertoonden met een gewoon wapen. Ook troffen de agenten een taser in de vorm van een zaklamp, twee verboden messen, een kleine hoeveelheid hennep en illegaal vuurwerk aan. In het ziekenhuis is een speekseltest van de Vlissinger afgenomen. Hieruit bleek dat hij tijdens het ongeluk onder invloed was van THC, de werkzame stof in hennep.

Zaandam

De politie heeft bij een preventieve fouilleeractie in Zaanstad vrijdagavond in een uur tijd ook een aantal wapens in beslag genomen.

Enkele personen zijn aangehouden en zullen zaterdag worden verhoord door de recherche. De overige personen hebben direct een proces verbaal gekregen, meldt de politie.