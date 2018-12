De Kruif: Ben in horrorscenario terechtgekomen

„Ik ben in een horrorscenario terechtgekomen en ik weet écht niet waar het OM het over heeft!” Dat heeft VVD’er Kathalijne de Kruif uit Maarssen, die in elk geval tot aankomende donderdag vast blijft zitten, via haar advocaat laten weten. Dan beslist de raadkamer van de rechtbank in Utrecht opnieuw over de gevangenhouding van de VVD-fractievoorzitster uit Stichtse Vecht.