16-jarig meisje uit Rijssen is terecht, zus Talitha: ’We zijn zo opgelucht’

Een broer van het meisje schreef eerder op Facebook dat het meisje ’werd achtervolgd door een onbekende man in zwarte kleding’. Tegen RTV Oost vertelde de familie donderdagochtend dat ze mogelijk zelf is weggelopen van huis. „Ze zat de afgelopen tijd niet lekker in haar vel. Dat kwam door school en stage”, vertelde haar zus tegen de regionale zender.

Het verhaal dat het meisje vertelde, over de onbekende man in zwarte kleding, kan volgens de familie een dwaalspoor zijn geweest. „We denken dat ze ons op het verkeerde been probeerde te zetten”, zei haar zus eerder. „We kregen signalen van klasgenoten en oud-collega’s dat ze mogelijk zelf weg wilde lopen.”

Of het meisje inderdaad is weggelopen of waar ze is geweest tijdens haar vermissing is niet bekend.