Vriendin Peter R. de Vries: elke idioot kan de trekker overhalen

Geen verklaring, geen naam van een opdrachtgever, niets dan deze schamele woorden kwam er over zijn lippen. Ook zijn medeverdachte Kamil E. maakte de aanwezigen niets wijzer. Als hij had geweten met welk doel hij Delano G. naar Amsterdam moest brengen, dan had hij het niet gedaan, zei de Pool.

,,Misschien beging ik een kleine fout door in een gestolen auto te rijden en een wapen een paar seconden vast te houden, maar dat was niet uit vrije wil. Iemand droeg ons dat op.” Wie? Een antwoord bleef uit.

De vriendin van Peter R. de Vries richtte eerder op de dag bittere woorden tot de verdachten. ,,Elke idioot kan de trekker overhalen, dat blijkt maar weer. Maar erover praten, daar is lef voor nodig.” Lef dat in ieder geval Delano G. niet heeft, vindt Akefi.

De verdediging van beide verdachten hekelde de eisen van levenslang tegen zowel Delano G. als Kamil E. Een eis die doorgaans is voorbehouden aan plegers van meerdere moorden.

’Geen eerlijk proces’

De advocaten Ronald van der Horst en Anique Slijters vinden ook dat Delano G. geen eerlijk proces krijgt, omdat alle getuigen, deskundigen en politiemensen in het dossier anoniem zijn, waardoor de advocaten ze niet zelf konden ondervragen, en hun betrouwbaarheid niet konden toetsen. Ze vroegen de rechtbank het Openbaar Ministerie om die reden niet ontvankelijk te verklaren in de vervolging.

Van der Horst: ,,In de ogen van veel mensen heeft Peter R. de Vries een belangrijk deel van zijn professionele leven toegezien op de naleving van eerlijke strafrechtpleging. Dat maakt het extra wrang dat dit proces niet eerlijk is."

Mocht de rechtbank er anders over denken, dan willen ze dat het jeugdstrafrecht op Delano G. wordt toegepast. Hij was ten tijde van de aanslag 21, en ,,makkelijk beïnvloedbaar”. Hij zou pas kort voor de aanslag bij de plannen betrokken zijn geraakt en mogelijk niet eens hebben geweten wie Peter R. de Vries was. De opdrachtgever stuurde foto’s van het doelwit, die iemand die De Vries wél kende niet nodig zou hebben gehad, betoogden Slijters en Van der Horst.

Ook hekelden ze het feit dat Delano G. na zijn aanhouding in zijn isolatiecel van bewakers een boek van Peter R. de Vries te lezen kreeg.

’Ondergeschikte rol’

De advocaten van Kamil E. vinden dat zijn rol een zeer ondergeschikte is geweest. Hij bracht alleen Delano R. naar Amsterdam, maar zou niet hebben geweten waarom. ,,Hij kan hooguit van medeplichtigheid worden beschuldigd, maar daar past geen eis van levenslang bij.”

Van voorverkenningen door de Pool was helemaal geen sprake, aldus Alexander Admiraal en Ayse Çimen. Hij bezocht Amsterdam zoals zoveel mensen doen. De advocaten vinden dat er geen bewijs is dat de moord op De Vries iets te maken heeft met de moorden op de broer en de advocaat van de kroongetuige in het Marengoproces. Volgens hen had Peter R. de Vries ,,vele petten op”, en was hij verantwoordelijk voor het oplossen van meerdere misdrijven waarvan de daders achter de tralies verdwenen. De kogels kunnen ook uit een andere hoek zijn gekomen, vinden zij.

Het OM zei daar eerder over dat je de drie moorden niet los kunt zien van elkaar, en beschouwt de aanslag op De Vries, die vertrouwenspersoon van de kroongetuige was, als een aanval op de rechtstaat. ,De verdachten hebben er zelf voor gekozen om het land te laten schudden op zijn grondvesten en een nieuwe inktzwarte bladzijde te beschrijven." Uitspraak 14 juli.