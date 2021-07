Politie urenlang bezig met luchtballonruzie in Goudriaan

Volgens de politie was een luchtballon geland in een weiland, terwijl de eigenaar van het land al vaker had aangegeven dit niet te willen. „Dit was echter niet bekend bij de luchtvaartmaatschappij”, aldus de politie op Instagram.

Dit liep uit op een conflict waarbij de gemoederen hoog opliepen. „In de eerste instantie mocht de luchtballon lopend vanaf het weiland verplaatst worden. Echter besloot één van de aanwezigen het weiland in te rijden om met behulp van anderen de ballon in te laden.” Dit vanwege de omvang van de ballon. „De boer was hier niet van gediend en blokkeerde de toegangsweg naar het weiland.”

De politie is ruim twee uur in gesprek geweest met meerdere betrokkenen. Bij de ruzie zijn „een aantal bekeuringen uitgeschreven voor het zich bevinden op verboden grond in strijd met de afgesproken voorwaarden.” Uiteindelijk heeft de boer zijn auto verplaatst en kon iedereen zijn gang gaan.