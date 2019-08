Hondengevechten leiden tot veel dierenleed. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Nooit eerder stonden in Nederland mensen terecht voor het organiseren van hondengevechten. Dat dit maandag pas voor het eerst gebeurt, toont aan hoe lastig de schimmige wereld in beeld te brengen is en hoe moeilijk het is het gruwelvermaak aan te pakken.