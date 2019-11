Johnson: uiterlijk op 31 januari Brexit

Johnson herhaalde vrijdag ook dat hij geen reden ziet de overgangsperiode na de Brexit te verlengen. Op de vraag of hij liever premier wil zijn of het Verenigd Koninkrijk uit de EU wil halen, was hij ook duidelijk. „Ik haal ons liever uit de EU. Dat kan ik u zeggen.”

Als Johnson de verkiezingen wint op 12 december, wil hij nog voor de kerst een Brexitdeal door het parlement krijgen. Dat staat in een voorpublicatie van de Conservatieven, die zondag officieel verschijnt.

Bekijk ook: Conservatieven zien voorsprong op Labour slinken