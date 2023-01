’Man die pony op terras achterliet is raadslid CDA Maasdriel’

Ⓒ Dierenambulance Den Bosch

Den Bosch - Op een terras in Den Bosch is maandagavond een klein paardje achtergelaten door twee gasten die naar verluidt iets teveel alcohol genuttigd hadden. Een van deze dronken mannen is volgens het Brabants Dagblad raadslid voor het CDA in de gemeente Maasdriel. Het zou gaan om Sjors Pardoel.