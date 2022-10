Nederlanders opgepakt die het moesten ontgelden na mislukte aanslag

Het drietal, twee mannen van 18 en een van 20 jaar oud, werden woensdag ingerekend in Antwerpen en Turnhout. Twee van hen worden verdacht van poging tot brandstichting en het lidmaatschap van een criminele organisatie, meldt het Belgische Openbaar Ministerie.

Twee verdachten werden in de nacht van 9 op 10 augustus onderschept toen ze in Antwerpen een pand wilden bestoken. De bewoners waren al eerder doelwit en hadden bewakers op wacht gezet. Ze werden meegenomen en mishandeld, maar mochten later weer gaan. De politie kon hen identificeren toen beelden van de folteringen opdoken op sociale media.

Aanvallen als die de verdachten vermoedelijk op touw hadden gezet zijn al maanden aan de orde van de dag in Antwerpen. Het gaat steevast om afrekeningen en wraak in de onderwereld. Drugsbendes in België en Nederland zijn nauw met elkaar verbonden.