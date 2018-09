'Oogmeting opticiens niet accuraat'

Pearle blijkt bij één van de vier metingen in de fout te gaan, Hans Anders in twee van de vier gevallen en Specsavers ook in de helft van de gevallen. In een aantal gevallen zitten de metingen er zelfs bijna een heel punt naast.

Oogarts Piet Meurs van Oogziekenhuis noemt de metingen onacceptabel. „Een bril met zo'n verkeerde sterkte kan grote problemen opleveren, bijvoorbeeld bij autorijden.”