Hardlopers: Sky Planter

Hebben mensen het voorjaar al in hun bol?

„Ja, lentekriebels. Zodra het zonnetje schijnt, willen mensen groen of iets om groen in te doen. Op dit moment verkoopt de Boskke Sky Planter (vanaf €16,95) heel goed. Dat is een plantenpot die ondersteboven aan het plafond hangt.”

Waarom verkoopt deze plantenpot zo goed, denk je?

„Hij is vooral handig als je geen ruimte hebt om een plant neer te zetten. En het is een trendy product. Een plant die op zijn kop hangt is toch weer eens wat anders.”

Wie kopen de Sky Planter?

„Mensen van 25 tot 45 in het midden- en hoogsegment, zowel mannen als vrouwen. Vaak zijn het ook stelletjes die een cadeau zoeken voor iemand met een nieuw huis. De potten worden vaak gebruikt voor kruidenplantjes in de keuken.”