Levenslange celstraf voor moord op lerares in Londen

Sabina Nessa werd met veel geweld omgebracht toen ze in de Britse hoofdstad vanaf haar huis naar een café liep. Haar wandelroute van ongeveer 5 minuten ging via een park. De 36-jarige Albanese Koci Selamaj viel haar daar van achteren aan. Nessa's lichaam werd de volgende dag gevonden.

Bekijk ook: Man beschuldigd van moord op lerares Sabina Nessa

Selamaj pleitte tijdens de rechtszaak schuldig. Hij moet minstens 36 jaar van zijn celstraf uitzitten. Volgens de aanklager was er sprake van een seksueel motief, schrijft de omroep Sky News, ondanks dat er geen bewijs is dat Nessa ook het slachtoffer was een seksueel misdrijf.

Voor Nessa werden vorig jaar op meerdere plaatsen in het Verenigd Koninkrijk herdenkingen gehouden. De vrouw stierf een half jaar na de 33-jarige Sarah Everard. Zij liep ook in Londen alleen over straat toen ze om het leven werd gebracht. Voor haar moord is een politieagent tot levenslang veroordeeld. De moorden trokken veel aandacht wereldwijd.