Romp van vrouw gevonden in flatgebouw, politie doet uitgebreid onderzoek

Speurders van de federale gerechtelijke politie, forensische experts en verschillende ploegen van de Mobiele Eenheid van de politiezone Antwerpen zijn dinsdagochtend opnieuw ter plaatse op de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Ze houden een nieuwe zoekactie in het flatgebouw waar vrijdagavond de romp van een vermoorde vrouw werd aangetroffen. Het lichaamsdeel zat in een reiskoffer die achtergelaten was in een van de kelders van het appartementencomplex.

Grondige zoekactie

De onderzoekers gaan dinsdag opnieuw een grondige zoekactie houden om de locatie van de moord te achterhalen. Er wordt begonnen in de directe omgeving van de plek waar de romp van de vrouw gevonden werd, stelselmatig zal de sector waarin gezocht wordt dan uitgebreid worden. Op dit moment gaat de recherche er nog van uit dat de vrouw om het leven gebracht werd in de nabije omgeving.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog geen duidelijkheid, mogelijk gaat het om een vrouw uit het prostitutiemilieu. Buren vertelden vrijdag al dat in de kelderruimtes soms prostituees actief waren.