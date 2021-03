Hoop op doorbraak in tragische zaak Sem Vijverberg

Spelende kinderen zagen het jongetje en dachten dat er een pop in het water lag. De opgeroepen ouders zagen direct dat het ging om een pasgeboren baby en schakelden de politie in.

Ondanks een groot onderzoek in de buurt en diverse oproepen in de media kwam nooit vast te staan wie de ouders van Sem Vijverberg zijn, wie hem in het ijskoude water hebben achtergelaten en wie verantwoordelijks is voor de dood van het jongetje. Wel werd duidelijk dat het jongetje geleefd heeft en door fors geweld om het leven is gebracht. Mogelijk leefde hij nog toen hij moederziel alleen werd achtergelaten in het koude water.

De politie is in 2006, net als nu, zorgvuldig omgegaan met de gevoeligheden rond dit onderzoek. Toch wordt er flink ingezet om antwoorden te vinden op de vraag wie er verantwoordelijk is voor de dood van Sem.

„Het gaat hier wel om een misdrijf, dat moeten we niet uit het oog verliezen. Deze zaak vraagt om antwoorden. Wie bracht het kindje om het leven, waarom moest het dood en wie zijn de vader en moeder?”, zegt de teamleider van het coldcaseteam in Oost-Nederland, Ferdinand Schellinkhout.

Mediaoffensief

Het coldcaseteam Oost-Nederland hoopt met de mediacampagne die in de maanden maart en april wordt gehouden informatie te krijgen waarmee deze zaak kan worden opgelost. In onder andere de Doetinchemse wijk De Hoop, waar Sem in januari 2006 is gevonden, wordt geflyerd. Het mobiel media lab rijdt enkele dagen rond in Doetinchem, met op de truck informatie over deze zaak.

De Graafschap

Om de zaak in de stad nog meer onder de aandacht te brengen heeft de politie samenwerking gezocht met Betaald Voetbal De Graafschap. De Doetinchemse club heeft een belangrijke positie in de stad en de regio en is bereid om veel aandacht aan de zaak te geven.