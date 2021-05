Generaal bezorgd om heftige reacties Indië-veteranen op film ’De Oost’ vol gruweldaden

Een beeld uit de film ’De Oost’, die nog voor de officiële lancering al heftige reacties bij Indië-veteranen heeft veroorzaakt. Ⓒ Amazon Prime

Den Haag - De film De Oost, die deze week in première gaat, roept heftige reacties op bij Indië-veteranen. Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Frank van Sprang maakt zich er zorgen over. Tegelijkertijd vindt hij dat de film en het bijbehorende lespakket voor middelbare scholen een eerlijke kans moeten krijgen en signaleert hij dat de discussie over de dekolonisatiestrijd onwrikbaar vast begint te raken.