Bemanning tanker in goede gezondheid

De bemanningsleden bevinden zich aan boord van de tanker Stena Impero die in de haven van Bandar Abbas ligt. Ze zijn afkomstig uit India, Letland, de Filipijnen en Rusland.

Eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde enterden het schip vrijdag en brachten het naar de Iraanse haven. Volgens Iran was het onder Britse vlag varende schip betrokken bij een aanvaring met een vissersschip en negeerde het daarna een noodsignaal. Groot-Brittannië noemt de in beslagname een "vijandige daad" en heeft een brief aan de Veiligheidsraad van de VN gestuurd.

