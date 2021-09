Premium Het beste van De Telegraaf

Kostbare les in Schilderswijk Haagse leerlingen krijgen hetzelfde IB-onderwijs als prinses Alexia

Door Jessy Burgers Kopieer naar clipboard

De Haagse Schilderswijk heeft de primeur: de eerste Nederlandstalige IB World School ter wereld. Ⓒ Foto René Oudshoorn

DEN HAAG - Geen feitjes stampen, maar onderzoekend leren en veel vrijheid. De eerste Nederlandstalige IB World School ter wereld werd afgelopen week officieel geopend en staat in de Schilderswijk in Den Haag. Tot voor kort was deze onderwijsvorm voorbehouden aan expatkinderen, maar openbare basisschool Het Startpunt is er voor alle kinderen uit de buurt.