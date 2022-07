Premium Het beste van De Telegraaf

Eindelijk een spatzuivere Alicia Keys op North Sea Jazz: ’Dit was ons eerste liedje samen’

Door FABIAN MELCHERS Kopieer naar clipboard

Alicia Keys Zangeres op de derde dag van NN North Sea Jazz 2022. Ⓒ ROBIN UTRECHT

Rotterdam - De nieuwe werkweek begint weer, maar daar leek niemand zich zorgen om te maken op de slotavond van North Sea Jazz. In een volgepakte Nile-zaal wist Alicia Keys het publiek steeds beter mee te krijgen, met name in het laatste half uur. Haar grootste hits werden uit volle borst meegezongen.