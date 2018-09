Politieman Ferguson weer vrijuit

Eerder concludeerde een grand jury in de staat Missouri dat de politieman Darren Wilson geen misdrijf beging toen hij Brown doodschoot. Dat besluit leidde tot hevige rellen in Ferguson en protesten in heel de Verenigde Staten.

Getuigen hebben verklaard dat Brown zijn handen omhoog had om zich over te geven toen hij werd doodgeschoten. Wilson heeft altijd verklaard dat hij uit zelfverdediging had geschoten en dat hij door Brown werd aangevallen. Er is volgens het ministerie geen betrouwbaar bewijs dat de versie van Wilson onderuit haalt.

Dinsdag bleek uit onderzoek van het ministerie het politiekorps van Ferguson stelselmatig de grondwettelijke rechten van de zwarte inwoners heeft geschonden. Politieagenten hebben jarenlang buitensporig geweld tegen zwarten gebruikt.