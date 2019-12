Israël moet weer naar stembus

Het wordt de derde keer in minder dan 12 maanden tijd dat verkiezingen worden gehouden. Dat is nog nooit eerder gebeurd in de 70-jarige geschiedenis van de Joodse staat.

De laatste stembusgang in september eindigde in een politieke patstelling. Zittend premier Benjamin Netanyahu van Likoed en zijn grote rivaal Benny Gantz van Blauw-Wit slaagden er beiden niet in om een regering te vormen. Daarna kreeg het parlement, de Knesset in Jeruzalem, nog de kans met een kandidaat te komen.

Poerim

Het parlement debatteerde donderdag bij het verstrijken van de deadline nog over de verkiezingsdatum. Die valt op 10 maart, maar dat is in Israël een feestdag, het joodse Poerim. Daarom wordt nog gesproken over de mogelijkheid de landelijke verkiezingen te houden op 2 maart.

