Releasedatum Metal Gear Solid V gelekt

In de interviews, die door een lid van website NeoGAF gevonden werden op de servers van IGN, benadrukt Kojima dat Metal Gear Solid V: The Phantom Pain écht zijn laatste game zal zijn. Al geeft jij toe dat hij dit al jaren roept.

”Ik zeg altijd dat dit mijn laatste Metal Gear Solid zal zijn, maar de games in de serie die ik zelf heb geproduceerd, Metal on MSX, Metal Gear 2, Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4 en Peace Walker, en nu Metal Gear Solid V vormen één saga,” laat het brein achter de succesvolle serie weten. ”Met Metal Gear Solid V kan ik de saga eindelijk afsluiten. In dat opzicht is het de laatste Metal Gear Solid. Het is ieder geval voor mij de laatste Metal Gear."

Update: Konami heeft zojuist bekendgemaakt dat Metal Gear Solid V: The Phantom Pain inderdaad op 1 september verschijnt voor de PlayStation 3 en 4, Xbox 360, Xbox One en pc.