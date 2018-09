Valpartij werd Kris en Lisanne fataal

Lisanne en Kris verdwenen op 1 april toen zij een wandeling maakten in de jungle van Boquete in Panama. Na intensieve zoektochten werden eerder al stoffelijke resten van beide vrouwen gevonden.

Tijdens de laatste zoektocht zijn geen nieuwe resten gevonden. De onderzoekers kwamen wel tot de conclusie dat verdwalen op het pad waar de vrouwen liepen zeer onwaarschijnlijk is. Ook een misdrijf wordt nagenoeg uitgesloten. ,,Wat rest is een noodlottig ongeval, mogelijk veroorzaakt door een ongelukkige valpartij'', zo laat de familie van Kremers, initiatiefnemers van de laatste zoektocht, via een woordvoerster weten.

