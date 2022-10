LIVE | Verdediging verdachte Mallorcazaak Hein B.: ’Een sociale en rustige jongen’

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

In de nacht van 13 op 14 juli 2021 vonden er meerdere incidenten plaats in El Arenal op het Spaanse eiland Mallorca. Eerst vond er een vechtpartij plaats bij café De Zaak. Bij die vechtpartij is één slachtoffer op de grond terechtgekomen en vervolgens is er tegen hem aangeschopt. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van een poging doodslag dan wel een poging tot zware mishandeling.

In de podcast De Zaak Ontleed bespreekt rechtbankverslaggever Saskia Belleman de omvangrijke zaak:

Er zijn in deze zaak in totaal negen verdachten. Net als Mees T. hoorde Hein B. maandag 8 jaar cel tegen zich eisen. Tegen hun vriend Sanil B. eisten Openbaar Ministerie 10 jaar, omdat hij bij alle geweldsincidenten was betrokken.

Hein B. is een sociale en rustige jongen, zegt zijn advocaat Daniël Fontein. „Zo wordt hij ook beschreven in de rapportages. Ik zou mijn dochters zo aan deze jongen toevertrouwen. 100%”, aldus Fontein. De advocaat zegt in de lange gesprekken met Hein B. een beleefde, niet agressieve jongen te hebben gezien.