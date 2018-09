'Rumoer bij lessen over Holocaust melden'

Het CIDI was deelnemer aan een rondetafelgesprek, georganiseerd door de ChristenUnie. De partij wil meer actie tegen antisemitisme en radicalisering op scholen. De partij maakt zich er zorgen over dat er docenten zijn die zich niet vrij voelen om in de klas over de Holocaust te spreken.

Aan het gesprek nam ook een overlevende van Auschwitz deel. Zij komt weer meer weerstand tegen in onze tijd. ,,Het is zeker erger geworden. De invloed van buitenlandse zenders is heel groot. Persoonlijk begeef ik me het liefst in Joodse kring, om geen builen op te lopen.''

Een docent motorvoertuigtechniek zei dat leerkrachten meer tijd moeten krijgen om met hun leerlingen in gesprek te gaan. Soms worstelen de scholieren nog met een ,,religieuze zoektocht''. De tijd die voor gesprekken met leerlingen is gereserveerd, is nu echt te krap bemeten.

Elkaar zoveel mogelijk leren kennen, dat kan de verschillende groepen veel helpen, vindt rabbijn Lody van de Kamp. Hij zei dat ook zijn eigen gemeenschap daar zijn best voor moet doen.

Leerlingen moeten verder bijvoorbeeld leren te 'filteren' wat ze op internet allemaal tegenkomen, zo viel te beluisteren.