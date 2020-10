Man die ’iets Nice-achtigs aankondigde’ opgepakt bij kerk Parijs

De aanhouding in Parijs is niet het enige incident. In het centrum van Lyon is een jongeman aangehouden die met een lang mes een tram wilde binnengaan. Volgens plaatselijke media gaat het om een 26-jarige man met psychiatrische problemen. Het zou om een Afgaan gaan die na zijn arrestatie verklaarde dat hij stemmen had gehoord die hem zeiden te gaan doden. Het was een mes van 30 centimeter lang.

Nice

Eerder op de dag viel een man van volgens de media Noord-Afrikaanse origine mensen met een mes aan in de basiliek Notre-Dame van Nice. Het gaat naar het zich laat aanzien om een terroristische aanslag. Drie mensen zijn door de dader vermoord en zes gewond geraakt. De aanslagpleger is neergeschoten door de politie die een onderzoek heeft ingesteld naar moord als onderdeel van een terroristische aanslag.

Macron spreekt de pers toe vanaf de straat waar de aanslag plaatsvond in Nice. Ⓒ AFP

Het is al de derde keer dat Nice met dit geweld te maken heeft. In februari 2015 viel een crimineel en jihadist militairen met een mes aan die de wacht hielden bij een joods centrum, vlakbij de basiliek. In 2014 vielen op de nationale feestdag (14 juli) bijna negentig doden toen een 31-jarige Tunesische jihadist inreed op een menigte.

Over de motieven van de dader van donderdag, die na zijn arrestatie Allahu akbar schreeuwde, staat nog niks vast. De Franse president Macron heeft zich de woede van moslimextremisten op de hals gehaald met zijn reactie op de terroristische moord eerder deze maand op een leraar in Conflans-Sainte-Honorine, vlakbij Sartrouville.

Geboorte Mohammed

In delen van de islamitische wereld wordt van woensdagavond tot donderdagavond de geboorte van de moslimprofeet Mohammed herdacht. Een Franse moslimraad heeft opgeroepen om de vieringen te annuleren door het geweld. De verjaardag, Mawlid al-Nabi, is vooral in Noord-Afrika een belangrijke islamitische feestdag, maar door de vele coronamaatregelen zijn evenementen er al afgelast. Ook in Nederland sprak de raad van moskeeën zich uit tegen het geweld.

President Macron heeft laten weten dat de bewaking van scholen en gebedshuizen zoals kerken wordt opgevoerd na de aanslag in Nice. Dat zei de Franse president Macron in de Zuid-Franse kustplaats, waar hij naartoe was gereisd direct na de gebeurtenis. „We worden aangevallen wegens onze waarden, onze waarden van vrijheid en ons verlangen niet voor terreur te zwichten”, aldus Macron.